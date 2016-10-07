استشهاد شخصين أحدهما طفل بقذائف أطلقها الإرهابيون على حي الميدان بحلب

استشهد شخصان نتيجة استهداف التنظيمات الإرهابية التكفيرية بالقذائف حي الميدان السكني في مدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا بأن “التنظيمات الارهابية المنتشرة في الاحياء الشرقية استهدفت صباح اليوم حي الميدان السكني في مدينة حلب بـ 10 قذائف صاروخية”.

وبين المصدر أن الاعتداءات الإرهابية تسببت “بارتقاء شهيدين أحدهما طفل وإصابة شخصين آخرين بجروح وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي”.

واستشهد أمس 8 أشخاص وأصيب أكثر من 58 شخصا آخرين نتيجة استهداف التنظيمات الارهابية التكفيرية بعشرات القذائف حيي الجميلية والسليمانية السكنيين في مدينة حلب.

وتنتشر في الأحياء الشرقية لمدينة حلب تنظيمات تكفيرية أبرزها “جبهة النصرة” و “حركة نورالدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” وتدفع لمرتزقتها الرواتب وتمدها بالسلاح والذخيرة.