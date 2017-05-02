استشهاد شخص وإصابة 15 آخرين بهجوم إرهابي على ريف الحسكة

استشهد اليوم الثلاثاء، مدني وأصيب 15 آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال جراء هجوم شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على منطقة رجم الصليبي جنوب شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وذكر مصدر في الحسكة أن إرهابيين من تنظيم “داعش” شنوا صباح اليوم هجوماً على منطقة رجم الصليبي جنوب مدينة الحسكة بنحو 60 كم ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 15 آخرين بجروح غالبيتهم من الأطفال والنساء الفارين من إرهاب التنظيم التكفيري في دير الزور.

وأشار المراسل إلى أنه تم إسعاف الجرحى إلى المشافي في مدينة الحسكة حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.