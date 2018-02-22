استشهاد طفلين وإصابة22 مدنياً باستهداف أحياء دمشق وريفها بالـ«القذائف»

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بعدة قذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها ما تسبب باستشهاد طفلين وإصابة 22 مدنيا بينهم 6 أطفال ووقوع أضرار مادية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن مسلحين ينتشرون في الغوطة الشرقية استهدفوا ظهر اليوم حي برزة في دمشق بقذيفة هاون ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة 6 آخرين بجروح.

وأشار المصدر إلى إصابة 6 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون حي القيمرية وباب توما والبرامكة وشارع حلب.

كما ذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن “المجموعات المسلحة اطلقت عدة قذائف على منطقة جرمانا ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وأشار المصدر إلى استشهاد طفل وإصابة 10 مدنيين ووقوع أضرار مادية جراء سقوط 8 قذائف على مخيم الوافدين بريف المدينة كما وقعت أضرار مادية جراء سقوط 10 قذائف في محيط ضاحية الأسد السكنية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية.

وردا على انتهاكات المجموعات المسلحة وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على النقاط التي انطلقت منها القذائف لافتا إلى أنه تم تدمير عدد من المنصات والنقاط المحصنة بمن فيها من مسلحين وعتاد حربي.