استشهاد طفل فلسطيني جنوب قطاع غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي

اعلنت مصادر صحية فلسطينية عن استشهاد طفل فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية عن المصادر قولها: “ان الطفل عبد الله نصر عطوة أبو مظيف 10 سنوات أصيب مساء اليوم برصاصة في ظهره أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزين شرق القرارة مشيرة الى استشهاده لاحقا في المستشفى”.

وكان الاسير الفلسطيني المحرر على عاطف شيوخي استشهد مساء أمس بعد اصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة.