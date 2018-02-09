استشهاد طفل وإصابة 3 مدنيين نتيجة اعتداءات بالقذائف على أحياء سكنية في دمشق وحلب

استشهد طفل وأصيب مدني آخر بجروح جراء استهداف إرهابيو تنظيم جبهة النصرة بقذائف صاروخية ساحة القلعجي بحي شارع النيل بمدينة حلب.

وأفاد مراسل سانا نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حلب بأن “إرهابيين يتحصنون في الأطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بقذيفتين صاروخيتين ساحة القلعجي بحي شارع النيل في المحافظة ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة شخص آخر بجروح إضافة إلى وقوع أضرار مادية”.

واعتدت التنظيمات الإرهابية بالقذائف في الـ 2 من الشهر الحالي على حي السليمانية سقطت على مبنى البريد بالحي ما تسبب بأضرار مادية في المبنى سبقها بنحو اسبوعين اعتداء بالقذائف على روضة “براعم الطفولة” في شارع النيل ما أدى إلى استشهاد طفل يبلغ من العمر عامين وسائق وإصابة ثلاث معلمات بجروح إصابة إحداهن خطيرة.

واستهدفت التنظيمات الارهابية على مدى الاشهر الماضية مدينة حلب بالقذائف عشرات المرات في محاولة يائسة للتأثير في الحياة الطبيعية الاعتيادية التي تعم المدينة بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.