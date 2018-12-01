استشهاد طفل وإصابة 4 آخرين بانفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين في ريفي حمص ودرعا

استشهد طفل وأصيب مدنيان بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي.

حيث أفادت مصادر أهلية باستشهاد طفل يبلغ من العمر13 عاماً وأصابة مدنيان بجروح تم إسعافهما إلى مشفى الزعيم نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش في الأراضي الزراعية بين قريتي الغسانية والشومرية بالريف الشرقي.

وفي سياق متصل أصيب 4 أطفال بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية بين بلدتي الحراك ورخم بريف درعا الشرقي.

وأصيب “أربعة أطفال من عائلة واحدة بجروح متفاوتة نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في المنطقة الواقعة بين بلدتي الحراك ورخم بالريف الشرقي لمحافظة درعا”.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل والأراضي الزراعية قبل اندحارها أمام وحدات الجيش العربي السوري بغية إعاقة تقدمها وزرع الرعب في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى قراهم.