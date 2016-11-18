استشهاد فلسطيني برصاص العدو الصهيوني شرق مخيم البريج

استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج في غزة.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء عن مصادر طبية قولها إن الشهيد الذي يبلغ 26 عاما قضى نتيجة رصاصة في الصدر وهو من سكان مخيم النصيرات.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل متقطع بالإضافة إلى إطلاقها الغاز المسيل للدموع باتجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين قبالة موقع للاحتلال شرق مدينة غزة.