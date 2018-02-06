استشهاد فلسطيني.. واعتقال 14 شخصا بالضفة الغربية

لقي شاب فلسطيني حتفه، برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين في الضفة الغربية.

وكالة وفا الفلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال حاصرت بناية في بلدة اليامون في جنين، كان يتحصن فيها الشاب الفلسطيني أحمد نصر جرار، ثم قامت بإطلاق النار عليه، بحجة قتله مستوطنا الشهر الماضي ما أدى إلى استشهاده.

كما أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين برصاص الاحتلال وبالاختناق، خلال اعتداءات قواته واقتحاماتها لعدد من المناطق في الضفة الغربية.

حيث أفاد مصدر فلسطيني، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال تصدي الأهالي لقوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين بتعزيزات عسكرية كبيرة، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغازات المسيلة للدموع باتجاه الفلسطينيين.

كذلك أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحامات في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 14 فلسطينيا خلال مداهمات في قلقيلية وسلفيت وجنين ونابلس في الضفة الغربية.