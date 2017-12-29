استشهاد مصور قناة سما وإصابة مراسلها خلال تغطية عمليات الجيش في ريف حماة

استشهد مصور قناة سما الفضائية كرم قبيشو واصيب مراسل القناة بجروح بنيران إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأفادت مصادر اعلامية في حماة بأنه خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي الشرقي استهدف إرهابيو التنظيم الفريق الإعلامي لقناة سما الفضائية في محيط قرية ام حارتين ما أدى إلى استشهاد المصور كرم قبيشو وإصابة مراسل القناة الزميل عبد الغني جاروخ بجروح.

وبينت المصادر أنه تم نقل المراسل عبد الغني جاروخ إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم.