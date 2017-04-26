استشهاد موظفة جراء استهداف إرهابيي “النصرة” مالية القنيطرة بالقذائف

استشهدت موظفة في مديرية المالية بالقنيطرة وأصيب اثنان من كوادر المديرية جراء اعتداء إرهابي بقذيفة على مبنى المديرية في مدينة البعث بالقنيطرة.

مصدر في الحافظة ذكر أن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المنضوية تحت زعامته استهدفوا مدينة البعث بأكثر من 5 قذائف هاون سقطت إحداها على مبنى مديرية المالية وأدت إلى استشهاد موظفة وإصابة اثنين آخرين من كوادرها ووقوع أضرار في المبنى.

كما لفت المصدر إلى أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية الحميدية والحرية وأحراج جباتا الخشب أطلقت عددا من القذائف على منازل المواطنين في بلدة خان ارنبة وقرية حضر ومدينة البعث ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات والمزروعات.