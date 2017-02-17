استشهاد وإصابة 8 أشخاص في حي الكاشف بدرعا

استشهد 3 اشخاص واصيب 5 اخرون جراء اعتداء ارهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الاسرائيلي بقذيفة صاروخية على حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا.

وبحسب مصادر في درعا أفادت أن ارهابيين يتحصنون في بلدة النعيمة شرق مدينة درعا بنحو /5/ كم استهدفوا صباح اليوم منازل المواطنين في مدينة درعا بقذيفة صاروخية سقطت على أحد الابنية السكنية في حي الكاشف الشرقي ما تسبب بارتقاء /3/ شهداء واصابة /5/ أشخاص بجروح متفاوتة.

ولفتت المراسلة الى ان الاعتداء الارهابي أدى أيضا الى اضرار مادية كبيرة في البناء السكنى وممتلكات الاهالي.