استشهاد 12 يمنيا في غارات لنظام العدوان السعودي على صنعاء

استمرارا لمجازره التي يرتكبها بحق الشعب اليمني استشهد 12 مواطنا يمنيا خلال غارات شنها طيران نظام بني سعود الليلة الماضية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر أمني يمني لوكالة الانباء اليمنية “سبأ” أن: «طيران العدوان السعودي شن غارتين على مدرسة الحسين بن علي ومسجد مجاور في منطقة بني يوسف بمديرية الحيمة الداخلية في صنعاء ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين»، مضيفا أن: «غارة ثالثة استهدفت سيارة تقل مسعفين ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 12 شهيدا».

ويشن نظام بني سعود الذي يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذي يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف الشهداء والمصابين وأدى إلى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن.