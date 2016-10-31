استشهاد «3» أشخاص وإصابة «5» آخرين جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على حلب

استشهد 3 أشخاص جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية التي تعتبرها واشنطن “معارضة معتدلة” بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين في مدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة بأن “رهابيين يتحصنون في أحياء حلب الشرقية وبعض المناطق على أطراف حلب الغربية استهدفوا بالقذائف الصاروخية حيي الحمدانية وحلب الجديدة، ما تسبب باستشهاد 3 اشخاص بينهم امرأة وإصابة 5 آخرين بجروح.

ولفت المصدر إلى أن القذائف التي يعتدي بها الإرهابيون على مدينة حلب تتسبب بأضرار مادية جسيمة في المنازل والبنى التحتية للأحياء وممتلكات المواطنين.

ويستهدف الإرهابيون التابع أغلبهم لـ “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” بشكل يومي بالقذائف مدينة حلب، حيث استشهد خلال اليومين الماضيين “18 شخصا وأصيب 134 آخرون بجروح بينهم أطفال ونساء.