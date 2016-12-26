استشهاد “3” شبان سوريين برصاص قوات نظام أردوغان في القيروان بريف الحسكة

قتلت قوات نظام أردوغان الاخوانى 3 سوريين لدى اقترابهم من الحدود السورية التركية المشتركة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية في منطقة الدرباسية “وفقا لسانا” بأن قوات حرس الحدود التركي فتحت نيران رشاشاتها على مجموعة من الشبان في قرية القيروان قرب الحدود المشتركة، ما أدى الى استشهاد 3 شبان على الاقل.

ولفتت المصادر الى أنه تم نقل جثامين الشهداء الثلاثة الى أحد مشافي بلدة الدرباسية، مشيرة الى أن عناصر الحرس التركي تطلق النار عشوائيا على أي شخص يقترب من الحدود بذريعة منع دخول الاشخاص الى الاراضي التركية.

وذكرت المصادر أن حرس الحدود التركي اعتدى بالضرب على شابين سوريين من قرية محرملة التابعة لبلدة زركان “أبوراسين” بريف الحسكة بشكل وحشى بذريعة محاولتهما العبور الى تركيا.

وحول نظام أردوغان الحدود المشتركة الى ممرات ومعابر لتهريب المرتزقة الارهابيين الى سورية والذين يصلون الى المطارات والموانئ التركية من مختلف أنحاء العالم بتسهيلات من جهاز الاستخبارات التركي، اضافة الى تهريب الاسلحة والذخيرة بمختلف أنواعها الى المجموعات الارهابية التكفيرية التي ترتكب المجازر بحق السوريين.