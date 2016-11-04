استشهاد 3 عمال وإصابة آخرين باستهداف إرهابي لمعمل الغاز بريف حلب

أعلن مصدر في محافظة حلب أن الجماعات الإرهابية استهدفت معمل الغاز في منطقة عين العصافير بريف حلب بقذائف صاروخية أدت لاستشهاد ثلاثة عمال و إصابة العشرات.

وأشار المصدر إلى أن المعمل خرج عن الخدمة حالياً وأن ورشات الصيانة تعمل الآن لإعادة تشغيل المعمل خلال يومين على أقل تقدير.

الجدير ذكره أن معمل عين العصافير يغذي حلب ب 16 الف أسطوانة يومياً و خسائره المادية تقدر ب 160 مليون.