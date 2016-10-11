استشهاد 6 أشخاص بينهم أطفال جراء اعتداء إرهابي على مدرسة في درعا

ارتفعت حصيلة الاعتداء الإرهابي بقذيفة صاروخية على مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي في مدينة درعا إلى 5 أطفال شهداء وإصابة 18 تلميذا بجروح حالة بعضهم خطيرة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة لمراسلة سانا أن “إرهابيين استهدفوا بقذيفة صاروخية مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي الحلقة الأولى في حي السحاري ما تسبب بارتقاء طفلتين وإصابة 18 طفلا بجروح متفاوتة”.

وفي وقت لاحق بين مصدر طبي في المشفى الوطني في تصريح للمراسلة إلى أن “ثلاثة أطفال ارتقوا متأثرين بجروحهم البليغة” لافتا إلى أن “عدد الشهداء قابل للزيادة لوجود إصابات بليغة بين الأطفال”.

وفي سياق متصل لفت المصدر في قيادة الشرطة إلى أن المجموعات الإرهابية استهدفت الأحياء السكنية الآمنة في المدينة بعدد من القذائف الصاروخية ما أسفر عن استشهاد شخص ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وتنتشر في منطقة درعا البلد وعدد من القرى والبلدات المجاورة لمدينة درعا مجموعات إرهابية تكفيرية تقوم بتهريب السلاح عبر الحدود الأردنية القريبة بنحو 13 كم وإمعانا في إجرامها النابع من فكرها التكفيري الظلامي تستهدف المناطق المجاورة بالقذائف والأسلحة الرشاشة في محاولة يائسة للضغط على الأهالي والنيل من مواقفهم الداعمة للجيش والقوات المسلحة في حربه على الإرهاب التكفيري.