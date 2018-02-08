استطلاع:أكثر من 71 بالمئة من الناخبين الروس يعتزمون التصويت لبوتين

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من 71 بالمئة من الناخبين الروس يعتزمون التصويت لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية الأحد المقبل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه “مركز بحوث الرأي العام الروسي”أن 71.4 بالمئة اختاروا بوتين وهذه النتيجة تظهر ارتفاعا عن نتائج الاستطلاع السابق الذي أجري بين يومي الـ 26 والـ 28 من كانون الثاني الماضي حين أيد 69.9 بالمئة إعادة انتخاب بوتين.

كما لفت الاستطلاع إلى انخفاض عدد الناخبين الراغبين بالتصويت لصالح المرشح عن الحزب الشيوعي بافيل غرودينين من 7.2بالمئة إلى6.9 بالمئة فيما يعتزم5.7 بالمئة فقط التصويت لصالح مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي.

وكان استطلاع نشر اليوم كشف أن نحو 80 بالمئة من المواطنين الروس يعتزمون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ 18 من آذار المقبل.