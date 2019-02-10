استطلاع: أغلبية الإيرانيين يؤيدون برنامجهم الصاروخي والنووي

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم عن تأييد أغلبية الإيرانيين الساحقة لبرنامجي بلادهم الصاروخي والنووي خلافا لحملات الدول الغربية التضليلية التي تروج معلومات عن تذمر شعبي بهذا الصدد.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “إيران بل” التي تتخذ من كندا مقرا لها وجامعة ميريلاند الأمريكية ونقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية أن 90 بالمائة من الإيرانيين أيدوا برنامج بلادهم النووي السلمي و96 بالمائة أيدوا البرنامج الصاروخي.

وبين الاستطلاع أن 90 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا أن استمرار التقدم بالبرنامج النووي يشكل أمرا ضروريا ومهما على الرغم من محاولة وسائل الإعلام والحكومات الغربية إظهار أن البرنامج النووي الإيراني هو السبب في جميع المشكلات الاقتصادية في إيران.

وشمل الاستطلاع 1017 شخصا من 7 فئات سكانية من مختلف أنحاء إيران وأجري عبر الاتصال الهاتفي خلال الفترة من الـ 4 إلى الـ 12 من كانون الأول الماضي.