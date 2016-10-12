استطلاع.. الألمان يفضلون إبقاء ميركل في رئاسة الحكومة

نشر استطلاع للرأي العام في ألمانيا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس يتقدمان على غيرهم من المرشحين لتولي منصب المستشار في هذا البلد.

وذكر مركز الأبحاث «فورسا» أن استطلاع الرأي العام الذي أجري في 6 و7 تشرين الأول الحالي، أظهر أنه بإمكان رئيسة الحكومة الألمانية الحالية ميركل الحصول على تأييد 45% من مواطني بلادها في حال إجراء انتخابات مباشرة، بينما يتمكن شولتس من الحصول على تأييد 29% من الناخبين.

من جهة أخرى حصل النائب الحالي للمستشارة الألمانية زيغمار غابرييل على 18% من أصوات المستَطلَعين .

وأجري الاستطلاع المذكور بطلب من مجلة «شتيرن» والبرنامج التلفزيوني «RTL-Wahltrend» وشمل عينة من ألف وشخصين (1002)، وتبلغ نسبة احتمال الخطأ فيه حوالي 3%.

وستجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في ألمانيا في آب أو أيلول عام 2017.