استطلاع “سي إن إن”: الجمهوريون يرفضون بناء جدار على الحدود مع المكسيك

أظهر استطلاع أجرته قناة “سي إن إن”، بين الجمهوريين في الكونغرس، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء جدار على الحدود مع المكسيك تواجه معارضة متزايدة من حزبه.

ويأتي الاعتراض المتزايد بين الجمهوريين في الكونغرس على التكلفة والجدوى من الاقتراح الذي كان مطلبا جامحا لترامب خلال حملته الانتخابية.

وتشير “سي إن إن” إلى أن العديد عبروا بصراحة عن أنهم رجحوا أنهم سيصوتون ضد أي خطة لترامب لا تعوض بشكل تام الثمن الذي سينفق من أجلها، بينما شكك آخرون فيما إذا كانت رؤية ترامب ستحل بشكل تام المشاكل على الحدود.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد صادق في 25 يناير/كانون الثاني، على قرارين بشأن تأمين الحدود وبناء الجدار الفاصل مع المكسيك.

وقال ترامب، إن الجدار الفاصل يجب أن يصبح جاهزا في غضون 180 يوما، مؤكدا أن المكسيك ستعوض الولايات المتحدة عن تكاليفه بشكل أو بآخر.