استطلاع: فيون سيهزم لوبان في انتخابات الرئاسة

أظهر استطلاع لمؤسسة “هاريس انترأكتيف” أن المرشح الفرنسي المحافظ فرانسوا فيون سيهزم بسهولة الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية العام المقبل.

ورجح الاستطلاع بناء على المصوتين عبر الإنترنت أجري في اليوم الذي فاز فيه فيون في الانتخابات الحزبية، تقدمه على لوبان بنسبة 67% من الأصوات مقابل 33 % للوبان.

وأظهر الاستطلاع أن الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند لن يحصل في الجولة الأولى إلا على 9% من الأصوات، كما سيحصل رئيس وزرائه مانويل فالس في حال ترشح بدلا منه على 9% فقط من الأصوات.

وقال الاستبيان إن إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد الفرنسي السابق سيحصل على نسبة تتراوح بين (13%، 14%) من الأصوات، وسيحصل اليساري جان لوك ميلينشون وهو عضو سابق في الحزب الاشتراكي على نسبة تتراوح بين 13% إلى 15%.

وكان فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق قد فاز الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية عام 2017 متقدما على أقرب منافسيه بفارق كبير جدا.

وبعد فوزه المفاجئ في الدورة الأولى، نال فيون (62 عاما)، صاحب المشروع الاقتصادي الليبرالي نسبة تقارب الـ 70 % من الأصوات في الجولة الثانية، مقابل 30.5% في المئة لمنافسه رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه.