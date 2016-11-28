استطلاع للرأي: أغلبية الاتراك لايثقون بأردوغان ونظامه

أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى مراكز الدراسات في تركيا أن أغلبية المواطنين الأتراك لا يثقون برئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أو أي من مؤسسات نظامه.

وبين الاستطلاع الذي أجري في 23 ولاية تركية أن نسبة الذين قالوا إنهم لا يثقون بأردوغان وصلت إلى 9ر54 بالمئة‏ فيما قال 7ر61‏ بالمئة إنهم لا يثقون بالحكومة التركية و55 بالمئة‏ قالوا إنهم لا يثقون بالبرلمان.

وأظهر الاستطلاع أن 97 بالمئة‏ لا يثقون بالقضاء الذي سيطر عليه أردوغان بعد محاولة الانقلاب الأخيرة حيث تم طرد نحو 4000 قاض ووكيل نيابة من هذا الجهاز فيما وصلت نسبة الذين لا يثقون بالإعلام الذي يسيطر عليه أردوغان 9ر94‏ بالمئة.

وأوضح 7ر72 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع انهم لا يثقون بجهاز الأمن التابع للنظام التركي.

يشار إلى أن نظام أردوغان قاد حملة مسعورة لا تزال متواصلة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح 110 آلاف من العاملين فى مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارئ في البلاد وهو ما لاقى انتقادات دولية واسعة كما حول النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر وممر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش وجبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية.