استطلاع يتوقع فوز فيون برئاسة فرنسا بعد الإعادة أمام لوبان

توقع استطلاع جديد للرأي عن انتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة أن يفوز رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا فيون بفارق كبير على مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية مارين لوبان في جولة إعادة محتملة في أيار القادم بنسبة 66 بالمئة من الأصوات.

وذكرت “رويترز” أن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “آلابي” ونشرت نتائجه اليوم أظهر أن مرشح المحافظين الذي فاز بترشيح حزب الجمهوريين يوم الأحد الماضي يظل في المركز الأول بين العديد ممن أعلنوا ترشحهم أو يحتمل ترشحهم للانتخابات ومنهم لوبان والرئيس الحالي المنتمي للاشتراكيين فرانسوا هولاند.

وأشار الاستطلاع إلى أن المصرفي السابق ووزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون الذي أعلن ترشحه كمستقل سيحصل على المركز الثالث.

ومن المتوقع أن يتقدم فيون ولوبان إلى جولة إعادة في السابع من أيار بعد الجولة الأولى في نيسان القادم.