استطلاع: 75% من الروس يؤيدون دعم بلادهم لسورية

أظهر استطلاع للرأي تأييد الأغلبية العظمى من المواطنين الروس لمواصلة بلادهم دعم سورية على مختلف الصعد حتى بعد انتهاء الأزمة فيها.

وذكر موقع روسيا اليوم أن 75 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع الذي نظمه المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام شددوا على ضرورة استمرار روسيا في تقديم المساعدات لسورية بينما اعتبرت النسبة الكبرى منهم أن هناك أهمية قصوى لاستمرار تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي لدمشق.

وفيما يخص العملية التي تقوم بها القوات الجوية الفضائية الروسية في سورية والنتائج التي حققتها هذه العملية اعتبر 78 بالمئة من المواطنين الروس أن العملية أحرزت أهدافها الرئيسية في سورية ودعوا إلى ضرورة مواصلتها حتى النصر النهائي وسحق الإرهاب بالكامل في سورية.

وسبق أن أظهرت العديد من استطلاعات الرأي تأييد الغالبية الساحقة من المواطنين الروس للعملية العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية في سورية بالتنسيق مع الحكومة السورية والاستمرار في دعم سورية.

وتؤكد روسيا بشكل دائم استمرارها في تقديم الدعم السياسي والعسكري لسورية في حربها ضد الإرهاب ورفض أي محاولات للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

يشار إلى أن روسيا بدأت وبطلب من الدولة السورية عملية عسكرية جوية ضد مواقع الإرهابيين في سورية منذ الـ 30 من أيلول عام 2015 دعما لجهود الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب أدت إلى تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة وحدت من قدرات تنظيم داعش بشكل كبير .