استطلاع: 80 بالمئة من الروس يؤيدون أسلوب عمل الرئيس بوتين

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم ان أغلبية المواطنين الروس يؤيدون أداء وأسلوب عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي أظهر أن 1ر82 بالمئة من المواطنين الروس يؤيدون أسلوب عمل الرئيس بوتين فيما أعرب 8ر55 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن رضاهم أيضا عن عمل الحكومة الروسية التي يترأسها ديميتري ميدفيديف.

وجرى استطلاع الرأي في الفترة بين 30 نيسان والسابع من الشهر الجاري في نحو 80 بالمئة من المناطق الروسية.

وكان مسح أجرته مؤسسة غالوب الأميركية لاستطلاعات الرأي ونشر في نهاية آذار الماضي كشف أن شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا لا تزال في أعلى مستوياتها وهي تتخطى الـ 80 بالمئة.