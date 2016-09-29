استعادة السيطرة على مشفى الكندي بريف حلب الشمالي

ذكرت مصادر ميدانية أن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على مشفى الكندي جنوب مخيم حندرات في ريف حلب الشمالي.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أكدت مصادر عسكرية أن اشتباكات عنيفة دارت بين وحدات من الجيش العربي السوري مع القوات الرديفة من جهة والتنظيمات الإرهابية من جهة أخرى قرب مشفى الكندي، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف التنظيمات الإرهابية.

وظهر اليوم، أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة اشتبكت مع المجموعات الإرهابية التي تسللت إلى عدد من النقاط في مخيم حندرات، وتمكنت من دحر إرهابيي هذه المجموعات بعدما ألحقت بهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وتابعت وحدات الجيش تقدمها في المنطقة ووسعت نطاق سيطرتها وصولا إلى مشفى الكندي إلى الشرق من المخيم.

تجدر الإشارة إلى أن التنظيمات الإرهابية ارتبكت في منطقة مخيم حندرات خلال الفترة الماضية العديد من المجازر والجرائم بحق الأهالي ولاسيما “حركة نور الدين الزنكي” الإرهابية التي قامت بذبح طفل فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما والتنكيل بجثمانه وتصوير جريمتها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.