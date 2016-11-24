استعادة القوات العراقية السيطرة على أحياء بمدينة الموصل

استعادت القوات العراقية السيطرة على أحياء الزهور والشقق الخضراء في مدينة الموصل بمحافظة نينوى من ارهابيي تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة انباء الاعلام العراقي عن مصدر أمني قوله: إن “القوات العراقية طهرت حي الزهور والشقق الخضراء في الساحل الايسر من مدينة الموصل”.

من جانبه أعلن مصدر أمني في محافظة كركوك مقتل متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي يدعى “أبو عمر الجبوري” بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارته على طريق الحويجة الرياض جنوب غربي المحافظة.

وكانت قوات الحشد الشعبي استعادت مؤخرا السيطرة على قريتى الشريعة الجنوبية قرب مدينة الموصل وخرابة جحيش جنوب غرب تلعفر بمحافظة نينوى من تنظيم “داعش” الإرهابي فى اطار العملية العسكرية الواسعة التى تقوم بها القوات العراقية منذ السابع عشر من الشهر الماضى لاستعادة الموصل والقضاء على ارهابيى “داعش” فيها.