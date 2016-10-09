استعادة كراح ومزارعها الغربية ومحطة القطار والكبارية بريف حماة

كثف سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعاته على تجمعات ومحاور طرق إمداد وتحرك إرهابيي “جيش الفتح” الذي يضم في صفوفه المئات من المرتزقة الأجانب في ريف إدلب.

وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي السوري وجه ضربات مكثفة على تحركات وأوكار التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات خان شيخون وسراقب والتمانعة وشمالها وجسر حيش وجسر الشغور وفريكة بالريف الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية التابع أغلبها لتنظيم “جبهة النصرة”و”جند الأقصى” و”أحرار الشام” وتدمير معسكر تدريب للإرهابيين وعدة مقرات وآليات بعضها مزود برشاشات.

وأكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة، أحكمت سيطرتها على كراح ومزارع كراح الغربية ومحطة القطار والكبارية بريف حماة الشمالي.

كما دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري خلال طلعاته الجوية تجمعات وتحصينات للتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت ما يسمى “جيش الفتح” في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر عسكري أن الطيران الحربي السوري نفذ غارات جوية مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك التنظيمات الإرهابية في مورك وطيبة الإمام وصوران وعطشان واللطامنة.

وبين المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات مدرعة وآليات متنوعة ومقرات للتنظيمات الإرهابية وأوقعت أعداداً كبيرة من الإرهابيين قتلى ومصابين.