استعادة مركز قضاء الحويجة بالكامل

أعلنت القوات العراقية سيطرتها على مركز الحويجة جنوب غربي كركوك، آخر معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي شمالي العراق.

قائد عمليات تحرير الحويجة عبد الأمير يار الله أفاد بأن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة، وقطعات الشرطة الاتحادية، والرد السريع، وألوية 2 و3 و4 و11 و26 و42 من الحشد الشعبي، حررت مركز قضاء الحويجة بالكامل.

كما أضاف أنه بتحرير مركز القضاء تكون بذلك القوات أكملت مهامها في الصفحة الثانية من المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة.

هذا وكانت عمليات تحرير مدينة الحويجة بدأت، أمس الأربعاء، بعد يومين فقط من استعادة القوات العراقية السيطرة على قاعدة “الرشاد” الجوية في الجنوب.