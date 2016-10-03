استعادة 3 نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على ثلاث نقاط عسكرية له شمال وشمال شرق بلدة طيبة الإمام في ريف حماه الشمالي إثر اشتباكات مع التنظيمات الإرهابية، موقعا قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين.

وفي وقت سابق اليوم، نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعات مكثفة على تجمعات إرهابيي “جيش الفتح” في اللطامنة وطيبة الإمام ومعان وعطشان والكبارية والقاهرة وسكيك وكوكب ومحيط كراح ووادي حسين وتل بزام وأسفرت عن تدمير دبابات وعربات مزودة برشاشات ومدافع وسقوط قتلى بين صفوفهم.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف حماة مجموعات إرهابية منضوية تحت مسمى “جيش الفتح” بزعامة “جبهة النصرة” ومجموعات أخرى أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي ومن بينها ما يسمى “جند الأقصى” التي أسسها الإرهابي القطري المدعو أبو عبد العزيز القطري.