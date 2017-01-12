استعداداً لتصفيات كأس العالم.. منتخبنا الوطني يواجه نظيره الأردنمي ودياً

يلتقي منتخب سورية الوطني لكرة القدم نظيره الأردني في الإمارات في الثامن والعشرين من الشهر الجاري ضمن استعداداته لإياب الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا 2018 .

وتحضيرا للقاء يدخل لاعبو المنتخب معسكرا تدريبيا في دمشق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بتشكيلة معظمها من المحترفين وبغياب لاعبي فريق الجيش الذين يمثلون سورية في بطولة العالم العسكرية التي تنطلق منافساتها الأحد القادم في سلطنة عمان وتستمر أسبوعين.

ويحتل منتخبنا المركز الرابع في المجموعة الأولى للتصفيات برصيد خمس نقاط من فوز على الصين 1/صفر وتعادلين مع كوريا الجنوبية وإيران بالنتيجة ذاتها صفر/صفر مقابل تعرضه لخسارتين أمام منتخبي أوزبكستان وقطر بنتيجة واحدة صفر/1 علما أنه يستهل مرحلة الإياب بلقاء نظيره الأوزبكي صاحب المركز الثالث بتسع نقاط في الثالث والعشرين من آذار القادم.