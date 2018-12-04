استعدادا لأمم آسيا.. المنتخب السوري يواجه نظيره الهندي

ذكرت مصادر إعلامية، بأن المنتخب السوري، سيواجه نظيره الهندي، يوم 30 من الشهر الحالي، في أبو ظبي، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات آسيا، التي تستضيفها الإمارات، مطلع العام المقبل.

وكشف المصدر أن الألماني بيرند ستينج، المدير الفني لنسور قاسيون، رفض إقامة مباراة ثانية، وطلب ودية واحدة، قبل الدخول في منافسات البطولة القارية.

وأكد المصدر أن الاتحاد القطري، قدم عرضاً للاتحاد السوري، لاستضافة المنتخب، ولكن الجهاز الفني بقيادة ستينج، فضل إقامة المعسكر في الامارات ليتأقلم اللاعبون على الأجواء المناخية.

ويتواجد المنتخب السوري، في المجموعة الثانية بكأس آسيا، إلى جانب أستراليا والأردن وفلسطين.