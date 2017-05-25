استعدادا لعودة الأهالي…تأمين الكهرباء وفتح الطرقات بحي الوعر

بدأت الجهات الخدمية في مدينة حمص بتأمين التغذية الكهربائية للدوائر الحكومية وإنارة وفتح الطرقات والمحاور الرئيسية في حي الوعر استعدادا لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وذكر مدير شركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن في تصريح له أنه تم تأمين قسم كبير من الشوارع ‏المأهولة في حي الوعر بالتغذية الكهربائية إضافة إلى قسم شرطة الوعر والقصر العدلي، مشيرا إلى أنه سيتم ‏اليوم العمل على تأمين الكهرباء لمركز هاتف الوعر.

وبين الحسن أنه تم أيضا تأشير حوالي مليوني كيلو ‏واط ساعي وفك العدادات المؤقتة منتهية التعاقد وتأشير استهلاك خلية الوصول رقم 2 الداخلة ‏بالخدمة بمحطة الوعر ومخارج التوتر المتوسط لتحديد الطاقة المعدة للاستهلاك

ولفت مدير شركة كهرباء حمص إلى أنه “خلال أقل من شهر سيتم تزويد الشوارع المأهولة بالكهرباء.مشيرا الى استعداد مركز الطوارئ في الحي ومركز المحطة لتلقي طلبات وشكاوي ‏المواطنين القاطنين في حي الوعر.‏

من جهته بدأ مجلس مدينة حمص بفتح الطرقات والمحاور الرئيسية لمحيط وداخل حي الوعر لتسهيل حركة مرور الآليات وسير المواطنين استعدادا لعودة السكان إلى بيوتهم وعودة الحياة الطبيعية الى الحي.

وأوضح مدير الأشغال في المجلس المهندس وليد غنومة في تصريح له أن الورشات الخاصة بالأشغال والنظافة في المديرية تقوم حاليا بإزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية بالحي شارع السيد الرئيس والغابة وشارع الشؤون الفنية والكاردينيا ودوار المهندسين.

وأشار غنومة الى أنه تم الانتهاء من إنارة الشوارع بجانب المسبح وسيتم العمل على إنارة الشوارع الرئيسية بالحي بشكل كامل.

وأعلنت مدينة حمص خالية من جميع المظاهر المسلحة الأحد الماضي بعد اتمام تنفيذ اتفاق المصالحة فى حى الوعر بخروج مئات المسلحين وتسوية أوضاع الباقين وفقا لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016/.