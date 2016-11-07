استعدادا لـ«كلاسيكو الأرض» البرازيل تحشد قواها أمام الأرجنتين

استعدادا لـ«كلاسيكو الأرض» وصل منتخب البرازيل إلى معسكره بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية التي ستحتضن المواجهة المرتقبة مع الأرجنتين في الجولة الـ11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

ووصل 10 لاعبين بقيادة المدير الفني لمنتخب “راقصي السامبا” أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، الليلة الماضية، إلى المعسكر.

وقال لاعب خط الوسط باولينيو، لدى الوصول إلى المعسكر :”نعرف أن الأرجنتين ليست في أفضل حال.. لكن هذا كلاسيكو كبير وينبغي أن نكون متيقظين وفي حالة تركيز عالية”.

وتحل الأرجنتين في المركز السادس برصيد 16 نقطة، المركز الذي لا يؤهل بأي شكل إلى المونديال، في حين تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 21 نقطة.

وسينطلق المران، اليوم الاثنين بمشاركة فرناندينيو وفاغنر ولوكاس ليما ورودريغو كايو ودوغلاس كوستا وباولينيو وريناتو أوغوستو وأليكس سانتانا وغيل وغابرييل خيسوس، استعدادا لـ«كلاسيكو الأرض» الذي سيقام، الخميس المقبل، على ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي.

ومن المرتقب أن يصل باقي عناصر الفريق، على مدار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، إلى المعسكر.

وسينضم إلى المعسكر، اليوم الاثنين فيليبي لويس ومارسيلو وويليان وفيليبي كوتينيو وروبرتو فيرمينو وتياغو سيلفا وميراندا وماركينيوس وداني ألفيس وأليسون بيكر وويفرتون بيريرا دا سيلفا.

وسيلحق نيمار وجوليانو دي باولا، غدا الثلاثاء، بمعسكر راقصي السامبا.

وسيستقبل المنتخب البرازيلي غريمه التقليدي «الألبيسيليستي»، الخميس، قبل أن يحل ضيفا بعدها بخمسة أيام على بيرو.

ومنذ توليه المهمة كمدير فني، قاد «تيتي» البرازيل لتحقيق أربعة انتصارات متتالية، على الإكوادور وكولومبيا وبوليفيا وفنزويلا، على الترتيب.