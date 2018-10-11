استعدادا للشتاء.. انجاز 90% من خطة المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء

عقد اليوم وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي اجتماعاً في محطة توليد كهرباء “جندر” في مدينة حمص ضم مجلس إدارة المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء ومدراء محطات التوليد لعرض مراحل تنفيذ الصيانات العامة للمحطات والاطلاع على مراحل تنفيذ استراتيجية المؤسسة وذلك بهدف تقييم العمل وتطويره .

وعرض الوزير خربوطلي اخر المستجدات في قطاع الكهرباء ولاسيما على صعيد التخطيط الاستراتيجية بهدف زيادة كميات الكهرباء المولدة لمجابهة الطلب الزائد على الطاقة وما تطلبه إعادة وتطوير دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد والزراعة وخاصة بعد انتصارات الجيش العربي السوري بشكل متتالي وسريع على كامل الجغرافيا السورية وتحرير المناطق التي عاثت فيها المجموعات الإرهابية المسلحة الدمار والظلام

وشدد خربوطلي على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة على محطات التوليد بوقتها أي ما قبل 1/12/2018 لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على مكونات محطات التوليد وتحسين المردود الانتاجي للطاقة الكهربائية استعدادا لفصل الشتاء.

وقال خربوطلي ان “وزارة الكهرباء ستستمر بإنشاء محطات توليد كهربائية تكون رديف للمنظومة الكهربائية الحالية لمواكبة الطلب على لطاقة الكهربائية بالإضافة لدعم مشاريع الطاقات المتجددة لأهميتها الكبيرة وان الوزارة تشجع الشركات الخاصة للإنخراط في الاستثمار فيها من خلال التسهيلات والتشريعات الناظمة للتشاركية و للاستثمار في الطاقات المتجددة “.

وتحدث خربوطلي عن ضرورة مشاركة الدول الصديقة التي وقفت بجانب سورية خلال الحرب وفي مقدمتهم ايران وروسيا تنفيذ المشاريع في مرحلة اعادة الاعمار .

وبلغت نسبة الإنجاز 90% من الخطة الاستراتيجية لمؤسسة توليد الكهرباء لعام 2018 منها إتمام إصلاح العنفة الغازية الأولى التي خرجت عن الخدمة بتاريخ 4/8/2016 وبالتالي إضافة 350 ميغا واط للشبكة الكهربائية، كما تم انجاز إعادة تشغيل محطة التيم الكهربائية بعد تخريبها من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي, وتم استكمال إجراءات توقيع عقد لتنفيذ محطة توليد كهربائية في محافظة اللاذقية و التنسيق لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية والعمل مستمر حتى إنجاز الخطة كاملة .

وختم الوزير خربوطلي الاجتماع بشكره كافة العاملين في قطاع الكهرباء لصمودهم خلال سنوات الحرب السابقة رديفا للجيش العربي السوري صاحب الإنجاز الأول متحدين بذلك كافة الصعوبات التي تعرض لها قطاع الكهرباء و متابعتهم أعمالهم بكل اخلاص مما يفرض علينا مسؤوليات كبيرة منها الاهتمام بتدريب هذا الكادر البشري الذي يستحق المعرفة وتأهيله ورفده بالخبرات الإضافية للاستمرار ببناء قطاع كهربائي قوي ومتين ومتميز .

كما قام خربوطلي بجولة في محطة توليد جندر اطلع خلالها على اعمال سير الصيانة على العنفتين الغازيتين الخامسة والسادسة واثنى على كافة العاملين وشكرهم واكد خربوطلي ان جميع الصيانات التي بدأت في ١٥/٩/٢٠١٨ وستنتهي قبل ١/١٢/٢٠١٨ من اجل توفير شتاء مريح للاخوة المواطنين وسيكون هذا الشتاء مريح .