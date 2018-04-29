استعدادا لموقعة الريال.. البايرن يقسو على فرانكفورت

استمر نادي بايرن ميونيخ بانتصاراته في الدوري الألماني، بعد فوزه العريض (4-1) على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة.

وتناوب على تسجيل رباعية البايرن، الذي خاض المباراة بمجموعة من اللاعبين الاحتياطين، كل من نيكلاس دوريتش في الدقيقة (44)، وساندرو فاغنر (76)، ورافينيا (87)، ونيكلاس سولي (90)، بينما سجل سباستيان هيلير، هدف حفظ ماء الوجه لفريق فرانكفورت في الدقيقة (78).

ورفع الفريق البافاري، الذي يستعد المواجهة ريال مدريد الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رفع رصيده بهذا الفوز إلى 81 نقطة، في صدارة الدوري الألماني الذي ضمن التتويج بلقبه مبكرا، بينما توقف رصيد فرانكفورت عند 46 نقطة في المركز السابع.