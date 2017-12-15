استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يبدأ غدا معسكرا داخليا

يبدأ منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم معسكرا تدريبيا داخليا غدا يستمر سبعة أيام استعدادا للمشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 عاما المقررة في الصين مطلع الشهر القادم.

واللاعبون المدعوون للمعسكر هم خالد ابراهيم وطلال الحسين ومحمد يزن عرابي وحمد كنعان وجهاد بسمار ومحمد فارس أرناؤوط وعبد الله جنيات ويوسف الحموي وأحمد الغلاب وزكريا حنان وخالد كرد أوغلي وأحمد الأشقر ومحمد عنز وطارق المحمد هنداوي ومحمد زياد غرير ومؤمن ناجي وأحمد الأحمد ومحمد رأفت المهتدي وعبد الرحمن بركات وعبد اللطيف سلقيني والمحترفون أحمد العلي ومحمد المرمور وأحمد بيريش وشادي الحموي وحمزة محناية.

وكان منتخبنا أقام معسكرين في قطر وإندونيسيا الشهر الماضي ولعب خلالهما أربع مباريات ودية.

ويلعب منتخبنا في النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كوريا الجنوبية وأستراليا وفيتنام.