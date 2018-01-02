استعداد إيراني لاستضافة منافسات ألعاب القوى الآسيوية داخل الصالات

أكد رئيس اتحاد ألعاب القوى في إيران مجيد كيهاني أن بلاده على أتم الجهوزية لاستضافة منافسات ألعاب القوى الآسيوية داخل الصالات الرياضية المقررة في شباط المقبل.

وقال كيهاني في تصريح اليوم إن 230 رياضيا ورياضية ووفودا مرافقة لهم أعلنوا حتى الآن استعدادهم للمشاركة في الدورة الثامنة لهذه المنافسات التي ستقام داخل الصالات الرياضية الإيرانية اعتبارا من الأول من شباط المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وأشار كيهاني إلى أن الوفود الرياضية ستصل طهران اعتبارا من الـ30 من كانون الثاني الجاري متوقعا مشاركة ما بين 350 و400 رياضي ورياضية من 20 إلى 25 دولة آسيوية إضافة إلى 60 رياضيا ورياضية من إيران فضلا عن قيام 100 حكم دولي بمهام تحكيم هذه المنافسات.

وأوضح كيهاني أن كلا من اليابان والهند وكازاخستان واوزبكستان وقطر أعلنوا حتى الآن استعدادهم للمشاركة في منافسات ألعاب القوى الآسيوية داخل الصالات الرياضية .