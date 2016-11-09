استعراض الواقع الاستثماري في القنيطرة

دعا محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر أصحاب المنشآت الصناعية والمشروعات الاستثمارية إلى تفعيل العمل وزيادة الإنتاج في المشروعات المنتجة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض المشروعات الاستثمارية المتوقفة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ خلال لقائه أمس المستثمرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، أهمية استكمال إنجاز عدد من المشروعات الاستثمارية الصناعية، مبديا استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات للمستثمرين الذين توقفت معاملهم عن العمل نتيجة الظروف الراهنة، مشيرا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وفق قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين على استئناف العمل في القرى الآمنة في منطقة الكوم وقرية ايوبا الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وقدم عضو المكتب التنفيذي في المحافظة المهندس نديم حسون لمحة عن واقع المنشآت الصناعية العاملة بالمحافظة، لافتا إلى تقديم التسهيلات لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال وإعطائهم ميزات لجذبهم وتشجيعهم على إقامة المعامل الصناعية ما يعود بالفائدة وينعكس إيجابا على حياة الناس.

وأشار رئيس غرفة صناعة القنيطرة ناصر الحلبي إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية عن العمل وعدم استكمال بعض المشروعات الأخرى نتيجة الأوضاع الراهنة والاعتداءات الارهابية على المنشات الصناعية.

ودعا المستثمر إسماعيل إسماعيل صاحب معمل لإنتاج المشروبات الغازية في قرية ايوبا أصحاب المنشآت الصناعية، إلى الاستثمار في المناطق الآمنة من المحافظة والاستفادة من التسهيلات وتوفر اليد العاملة.

ومن جانبه أشار موسى الفندي صاحب منشأة لتربية الأبقار والأغنام، إلى ضرورة تقديم الدعم بخصوص إمكانية تخفيض أسعار المواد العلفية لاستمرارية العمل بشكل أفضل.