استفادة 4706 أسر من خدمات قروض برنامج مشروعي بالسويداء العام الماضي

قدم برنامج صناديق تمويل المشروعات متناهية الصغر “مشروعي” بالسويداء خلال العام الماضي قروضا لنحو 4706 أسر في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر مدير مكتب التنمية بالسويداء المهندس فراس البعيني في تصريح لمراسل سانا أن قيمة القروض الممنوحة بلغت نحو 335 مليون ليرة تم توظيفها بإقامة العديد من الأعمال والمشروعات الصغيرة ودعم طلاب الجامعات.

وأشار البعيني إلى ارتفاع وتيرة الإقراض بشكل ملحوظ من صناديق مشروعي بالسويداء العام الماضي مع إدخال تجارب لإقراضات عينية وإحداث 29 صندوقا جديدا ورفع رأسمال 60 صندوقا برأسمال 200 مليون ليرة من قبل الأمانة السورية للتنمية.

وتعمل هذه الصناديق غير الربحية على الإقراض بدون فوائد وعبر مسارين الأول إنتاجي للمشاريع تتراوح قيمته بين 50 ألفا و 200 ألف ليرة ويستند في منحه إلى توفر فكرة عمل أو مشروع لدى طالب القرض قابلة للتنفيذ وتخدم بيئة مجتمعه الريفي مع أولوية في إعطائه للعاطلين عن العمل والثاني تعليمي لمساعدة الطلبة الجامعيين ويبلغ سقفه 50 ألفا ويمنح لمدة تعادل سنوات الدراسة في الجامعة أو المعهد ويصرف على دفعات سنوياً.

واستهدف مشروع صناديق التمويل الخاص بالمشروعات متناهية الصغر “مشروعي” الذي انطلق في محافظة السويداء عام 2011 لغاية تاريخه نحو 12 ألف مواطن تم منحهم مبالغ إجمالية للمشروعات والأغراض التعليمية بقيمة نحو 655 مليون ليرة من خلال 117 صندوقا.