استفتاء حول تسريع إغلاق المفاعلات النووية في سويسرا

يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم الأحد، في استفتاء بشأن ما اذا كانوا يؤيدون أو يرفضون تسريع عملية إغلاق المفاعلات النووية الحرارية الخمسة في البلاد والتي تقضي بإغلاق ثلاثة منها العام المقبل.

وكانت السلطات السويسرية قررت في 2011 بعيد أشهر من الكارثة النووية التي حصلت في موقع فوكوشيما الياباني في آذار من ذلك العام إغلاق المفاعلات النووية في البلاد بصورة تدريجية ولكن من دون أن تضع جدولا زمنيا محددا لذلك.

والقرار الذي اتخذته الحكومة يومها بشأن هذه المفاعلات، التي تنتج ثلث الطاقة الكهربائية في البلاد، ينص على إخراجها من الخدمة الواحد تلو الآخر قبيل اقتراب أجل كل منها