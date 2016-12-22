استفتاء على خروج فرنسا من الاتحاد الاوروبي في حال نجحت لوبان

أكدت رئيسة حزب الجبهة الوطنية والمرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان أنها ستنظم استفتاء حول خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي خلال ستة أشهر في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية لعام 2017.

وقالت لوبان في حديث لوكالة نوفوستي الروسية.. “فيما يخص الاتحاد الأوروبي قلت للفرنسيين إنهم إذا انتخبوني فسأتوجه إلى بروكسل مباشرة للبدء بالمحادثات حول إعادة سيادتنا… وبعد نصف عام من انتخابي سأنظم استفتاء حول الخروج من الاتحاد”.

واضافت لوبان.. إنه في حال “تكللت المفاوضات بالنجاح سأطالب بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.. أما إذا كانت نتيجة المحادثات غير كافية فسأطالب بالخروج من هذا الاتحاد”.

وكانت لوبان أكدت في تصريحات سابقة لها أن بريطانيا التي صوت أغلبية مواطنيها في حزيران الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي “تعيش نهضة اقتصادية أمام تراجع لمؤشرات النمو في الاتحاد” مشددة على أن “كل الأمم التي تريد أن تتجنب السقوط يجب عليها أن تخرج من هذا الاتحاد بأسرع وقت ممكن”.