استقالة سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي قبيل مفاوضات “بريكست”

أعلن السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي ايفان روجرز الاستقالة من منصبه وذلك قبل بضعة أشهر من بدء مفاوضات “بريكست” الخاصة بخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير نشرته اليوم “إن روجرز أبلغ موظفيه أنه قرر الاستقالة مبكرا ووجه رسالة بهذا الشأن إلى طاقمه الدبلوماسي دون إعطاء أسباب لهذه الخطوة”.

ولم يرد أي تعليق فوري من مقر رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية البريطانية بهذا الشأن.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عين روجرز مبعوثا لبريطانيا لدى بروكسل في تشرين الثاني عام 2013 وهو يعد أحد أكثر الدبلوماسيين البريطانيين خبرة في شؤون الاتحاد الأوروبي.