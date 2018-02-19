استقدام مذيعات ومذيعين من طلبة كلية الإعلام

دمشق-فداء شاهين:

كشف عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق الدكتور محمد العمر عن تعاون وتنسيق مع وزارة الإعلام للتواصل مع إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لرفد الهيئة بدماء شابة متخصصة من طلبة الإعلام للظهور على الشاشة الوطنية بعيداً عن الواسطة، وبالتالي تطوير العمل الإعلامي في ظل وجود بعض الإشكاليات التي تعتري الظهور على الشاشة الوطنية.

واعتبر العمر في تصريح لـ”البعث” أن البداية موفقة وتمّ انتقاء عدد من الطلاب من قبل مديرة الفضائية واللجنة وعمادة الكلية من خلال النقاش والتفاعل مع الطلبة، على أن يتمّ اللقاء القادم مع الطلبة على مدرج الكلية لانتقاء المميزين من خلال الحوار المفتوح بين الطلبة واللجنة. وأشار العمر إلى أهمية الجانب التدريبي في الكلية حيث يتمّ استقدام المحاضرين لتدريب الجانب العملي بالتوازي مع تطوير الجانب النظري، إضافة إلى وجود اتفاقيات سابقة لتدريب الطلبة في الإذاعة والتلفزيون والصحف والإعلام الالكتروني، علماً أن عدد الماجستيرات في الكلية أربعة: “الصحافة والنشر الإذاعة والتلفزيون والإعلام الالكتروني” وكذلك الدكتوراه، ويبلغ عدد طلاب التعليم النظامي 1107 طلاب، في حين يبلغ عدد طلبة التعليم المفتوح في السنة الأولى 1920 طالباً وطالبة.