استكمال أعمال تأهيل سوق الزهراوي في حلب القديمة

نفذت مديرية مدينة حلب القديمة بالتعاون مع لجنة وتجار سوق الزهراوي وفرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة اليوم حملة لاستكمال اعمال تأهيل سوق الزهراوي في المدينة القديمة.

وبين مدير المدينة القديمة في مجلس مدينة حلب المهندس أحمد الأحمد أن هذه الحملة التشاركية هدفها تسريع أعمال تأهيل سوق الزهراوي الذي يعد أحد أهم أسواق المدينة القديمة وإزالة ما لحق به من دمار جراء الاعتداءات الارهابية.

ولفت إلى أن الحملة تضمنت تجميع وفرز الأحجار الأثرية وترحيل الأنقاض وجمع وترحيل المخلفات المعدنية مشيرا إلى أن الحملة ليست الأولى وهي تتكامل مع الجهود المبذولة لتأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية والقيام بخطوات من شأنها إعادة تأهيل وافتتاح السوق وغيره من الأسواق التي تضررت نتيجة الاعتداءات الإرهابية.

بدورهم أشار عدد من أصحاب المحال التجارية في سوق الزهراوي الى حجم الدمار الكبير الذي ألحقه الإرهاب بالسوق مؤكدين إصرارهم على إعادة تأهيله بكل محلاته التجارية وفعالياته المختلفة وافتتاحه من جديد ليكون رافدا وداعما للاقتصاد الوطني.

وعبر عدد من الشباب عن سرورهم للمشاركة التطوعية في هذه الحملة مؤكدين أن المدينة القديمة جزء مهم من تراثنا وحضارتنا وأن إعادة تأهيل ما دمره الإرهاب واجب على الجميع.