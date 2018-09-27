استمرار استضافة طلاب معاهد إدلب والرقة والحسكة ودير الزور

قرر المجلس الأعلى للتعليم التقاني استمرار الاستضافة للطلاب القدامى في المعاهد الموجودة في (إدلب والرقة والحسكة ودير الزور والقامشلي) الخاضعة لإشراف المجلس وسمح لهم بالتسجيل والدوام وتقديم الامتحانات في المعاهد المماثلة في محافظات (دمشق وحلب واللاذقية وحمص وحماة وطرطوس وريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء) للعام الدراسي 2018-2019 .

وأشار المجلس في قراره اليوم إلى أن كل طالب تقدم بطلب تغيير قيد من معهد إلى معهد آخر في العام الدراسي 2018-2019 ملزم بالدوام في المعهد الذي غير قيده إليه ولا تطبق عليه قواعد الاستضافة للعام الدراسي 2018-2019 .

وكان المجلس سمح خلال اجتماعه مؤخرا لطلاب المعاهد التقانية الخاضعة لإشرافه بتغيير قيدهم إلى الكليات التطبيقية أو معاهد أخرى وفق القواعد العامة واعتماد اللغة الإنكليزية كلغة أجنبية في المعاهد التقانية.

وتهدف المعاهد التقانية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقانات الحديثة واحتياجات سوق العمل المتغيرة.