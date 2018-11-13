استمرار استقبال طلبات المزارعين للتعاقد مع خضار سلمية لزراعة البصل

تواصل الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية بحماة استقبال طلبات المزارعين الراغبين بالتعاقد مع الشركة لزراعة محصول البصل الأبيض “القزح والبادرون” للموسم الزراعي المقبل.

وبينت مديرة الشركة المهندسة هالة شحود أن المساحات المتعاقد عليها حتى الآن بلغت نحو 100 دونم متوقعة أن تشهد الأيام القادمة إقبالا كبيرا من المزارعين في مناطق حماة والغاب وسلمية ومصياف للتعاقد ولا سيما بسبب السعر التشجيعي الذي وضعته إدارة الشركة للبصل ب 120 للكيلو الغرام الواحد إضافة إلى التسهيلات المقدمة للمزارعين لاستلام الكميات المخصصة لهم من مادة المازوت والأسمدة وتقديم البذار فضلا عن تسهيل تسويق محصول البصل.

يشار إلى أن مبيعات الشركة بلغت منذ بداية العام الحالي 24 مليونا و172 ألف ليرة ناتجة عن بيع 147 طنا من المنتجات الغذائية التي تقوم بتصنيعها وتغليفها الشركة.