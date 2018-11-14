استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.. 14 شهيداً وعشرات المصابين

وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية، يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة.

حيث اعتدت طائرات الكيان الحربية ومدفعيته على مناطق في القطاع بعشرات الصواريخ والقذائف، ووفق مصادر طبية فلسطينية بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ يومين 14 شهيدا إضافة إلى فضلا عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية.

كما أعلنت المقاومة الفلسطينية قصفها مواقع عسكرية للاحتلال ومستوطناته شرق وشمال القطاع وفي عسقلان المحتلة بأكثر من 400 صاروخ أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 85 على الأقل وسط حالة من الهلع بين صفوفهم وفق ما أعلنت وسائل إعلام العدو في حين أكدت المقاومة أن جنديا للاحتلال قتل جراء استهدافها حافلة لقوات الاحتلال شرق جباليا متوعدة بأن ضرباتها المقبلة لن تكون معهودة وستصل إلى بئر السبع وأسدود المحتلتين.

ووفقاً للمصدر فإن سبعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 27 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال اليوم لمنازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر مستغربة عدم صدور أي إدانة من قبل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف للعدوان ما يثبت أنه “انحاز للاحتلال وفقد البوصلة التي يجب أن تقوده دوما لتمثيل موقف الأمم المتحدة في نقل الصورة بشفافية كما هي دون تجاهل لحقيقة أن الاحتلال هو الذى بدأ بالحصار والعدوان والاقتحامات والجرائم”.

كما طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.