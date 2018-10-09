استمرار العمل باستبدال الصرف الصحي في شارع سينما فؤاد بدير الزور

ضمن خطة التعافي التي وضعها مجلس مدينة دير الزور لإعادة الحياة إلى الأحياء المحررة في المدينة تواصل ورشات الشركة العامة للمشاريع المائية تنفيذ مشروع استبدال خطوط شبكة الصرف الصحي في سوق شارع سينما فؤاد والشوارع المحيطة به.

وقال رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس فادي طعمة أن كلفة مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في السوق تبلغ 75 مليون ليرة ويتضمن استبدال الأنابيب بطول 600 متر بأنابيب بولي ايثلين-قطر 60 سم.

واعتبر طعمة أن مشروع الصرف الصحي يعد خطوة أولى في إعادة تأهيل السوق تتبعها خطوات لإعادة تأهيل باقي المرافق في شارع سينما فؤاد الذي يعد أحد أهم المراكز التجارية في المدينة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة أنه يتم حاليا التركيز على إعادة تفعيل الأسواق التجارية في أحياء دير الزور المحررة بعد أن أثبتت الوقائع فعاليتها في الإسراع بعودة الأهالي إلى منازلهم وإعادة تفعيل عجلة العمل الاقتصادي، مبينا أن نجاح تجربة تفعيل سوق الهال ساهم بإعادة الحياة إلى جزء كبير من حي الجبيلة.

وقام مجلس مدينة دير الزور خلال الأشهر القليلة الماضية بإزالة الأنقاض والدمار في مختلف شوارع المدينة بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ العديد من مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية فيها.