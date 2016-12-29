استمرار توزيع أسمدة الزراعات الشتوية في مصرف السقيلبية

يستمر فرع المصرف الزراعي التعاوني في السقيلبية بحماة بتوزيع الأسمدة المخصصة للزراعات الشتوية للموسم الزراعي 2016-2017 لغاية الثامن والعشرين من شباط المقبل.

وبين مدير فرع المصرف محيي الدين الراجح أن الفرع باع منذ بدء عمليات التوزيع في تشرين الأول الماضي ولغاية تاريخه نحو 2000 طن من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية توزعت بواقع 500 طن يوريا و1500 طن من السوبر فوسفات فضلا عن بيع 1000 طن من بذار القمح من النوع القاسي.

وأضاف الراجح إن فرع المصرف يواصل تمويل المزارعين بقروض عينية قصيرة الأجل لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين وبشكل ميسر، وذلك تبعا للمساحة المزروعة على أن يجري استحقاق المبالغ المترتبة في آب المقبل، مبينا أنه يشترط للحصول على هذه القروض وجود تنظيم زراعي صادر عن الوحدات الإرشادية في الهيئة العامة إدارة وتطوير الغاب وحسب نوع المحصول ودرجة احتياجه.